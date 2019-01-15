Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da Korkutan Yangın: 2 Çocuk Dumandan Etkilendi

Üsküdar'da Korkutan Yangın: 2 Çocuk Dumandan Etkilendi

33 dakika önce

Üsküdar'da korkutan yangın: 2 çocuk dumandan etkilendiİSTANBUL - Üsküdar'da tek katlı bir binada henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

Üsküdar'da korkutan yangın: 2 çocuk dumandan etkilendi

İSTANBUL - Üsküdar'da tek katlı bir binada henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangında binada yaşayan iki çocuk dumandan etkilendi.
Olay, 06.30 saatlerinde, Üsküdar Valide Atik Mahallesi, Abacıdede Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre tek katlı bir binada, aileleri tarafından yalnız bırakılan iki çocuğun kaldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. yangın kısa sürede büyürken, çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeride tek başlarına bulunan ve dumandan etkilenen iki çocuğu, yangının içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ekipler yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:00 Kaynak: İHA

Üsküdar, 3. Sayfa
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