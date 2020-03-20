Üsküdar'da koronavirüs önlemleri kapsamında banklar kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üsküdar'da koronavirüs önlemleri kapsamında banklar kaldırıldı - Son Dakika

Üsküdar'da koronavirüs önlemleri kapsamında banklar kaldırıldı

6 saat önce

Üsküdar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Mimar Sinan Çarşısı ve eski belediye binası önündeki banklar belediye ekiplerince kaldırıldı.

Üsküdar'da koronavirüs önlemleri kapsamında banklar kaldırıldı, System.String[]

Üsküdar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Mimar Sinan Çarşısı ve eski belediye binası önündeki banklar belediye ekiplerince kaldırıldı.

Üsküdar Belediyesi ekipleri, Mimar Sinan Çarşısı ve eski belediye binası önündeki banklarda oturan vatandaşları evlerine gitmeleri ve dışarı çıkmamaları yönünde uyardı. Vatandaşların buradan ayrılmasının ardından banklar, görevliler tarafından kaldırıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Amcalarımızdan, teyzelerimizden özür dileyerek, Mimar Sinan Çarşısı ve eski belediye binamızın önündeki bankları kaldırdık. Hep birlikte kurallara uyalım, en yakın zamanda daha güzellerini koyarız inşallah." ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediyesi, Mimar Sinan, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:36 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler İrina Moroziuk'un "Evde kal" paylaşımı olay oldu
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede         
22:39
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu         
21:11
İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi         
14:30
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi         
14:03
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek         
10:51
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir         
10:43
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor         
10:28
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık         
08:39
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı         
07:23
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 02:21:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üsküdar'da koronavirüs önlemleri kapsamında banklar kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]