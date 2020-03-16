Üsküdar'da Kovid-19 önlemleri kapsamında bazı camiler ve iş yerleri dezenfekte edildi - Son Dakika
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Üsküdar'da Kovid-19 önlemleri kapsamında bazı camiler ve iş yerleri dezenfekte edildi

6 saat önce

Üsküdar Belediyesine bağlı ekipler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde bazı camileri ve iş yerlerini dezenfekte etti.

Üsküdar'da Kovid-19 önlemleri kapsamında bazı camiler ve iş yerleri dezenfekte edildi, System.String[]

Üsküdar Belediyesine bağlı ekipler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde bazı camileri ve iş yerlerini dezenfekte etti.

Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, camiler ile berberlerin lavabo, oturma alanı, musluk ve zemininde dezenfekte işlemi yaptı.

Bir şoförün isteği üzerine bazı dolmuşlar da çalışma yapıldı.

Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali, okullarda ve camilerde dezenfekte işleminin virüs ortaya çıkmadan önce de yapıldığını ve sık sık tekrarlandığını söyledi.

Uzunali, "Virüsün görülmesiyle birlikte tüm kamu kurum binalarımızda çalışmalara başladık. Bugünden itibaren berberlerin de dezenfekte çalışmalarını tamamladık. Dezenfeksiyon işlemlerine devam ediyoruz ama vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye de devam edeceğiz. Operasyonel durumumuza göre berberlerdeki dezenfekte çalışmalarımızı aralıklarla sürdüreceğiz. Diğer binalarda, dolmuşlarda, okullarda da düzenli olarak çalışıyoruz." diye konuştu.

Üsküdar Belediyesi, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:02 Kaynak: AA
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