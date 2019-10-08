Üsküdar'da kültür sanat sezonu Fatih Erkoç'la başladı

Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: "Üsküdar hoşgörünün, sabrın, tahammülün şehridir"

İSTANBUL - Üsküdar'da 2019-2020 kültür ve sanat sezonu, sanat dolu bir etkinlikle başladı. Etkinlikte Gravürlerde Üsküdar sergisinin açılışının ardından, ünlü müzisyen Fatih Erkoç şarkılarını Üsküdarlılar için seslendirdi. Etkinlikte konuşma yapan Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Üsküdar hoşgörünün, sabrın, tahammülün şehridir" dedi.

Kültür sanatın kalbinin attığı Üsküdar'da 2019-2020 kültür ve sanat sezonu açılışı gerçekleştirildi. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kültür dolu etkinliğe Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile çok sayıda Üsküdarlı sanatsever katıldı. Etkinlikte, Gravürlerde Üsküdar adlı sergi kurdele kesiminin ardından ziyarete açıldı. Üsküdarlılar, sergi alanını gezerek gravür eserlerini inceledi.

Etkinlikte Üsküdarlılara seslenen Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Gravürlerde Üsküdar sergimiz var, onu açacağız. Daha sonra salona geçeceğiz. Üsküdar hoşgörünün, sabrın, tahammülün şehridir. Güzel bir program hazırladık güzel Üsküdarımız, güzel insanlarımız, sanatseverler, kültür insanları için. İnşallah bu sezon boyunca böyle devam edecek" dedi.

Sergi açılışının ardından, Türk pop müziğinin usta isimlerinden Fatih Erkoç şarkılarını Üsküdarlılar için seslendirdi. Fatih Erkoç, "Kültür ve sanat sezonunun açılış konserinden de Üsküdarlılarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Konserde ağırlıklı olarak Fatih Erkoç şarkılarını dinleyecekler ama aynı zamanda söyleyeceklerini zannediyorum. Çünkü genelde neredeyse bütün şarkılarıma katılıyor dinleyenler. Ben de bundan büyük bir haz duyuyorum. 1992'den bu yana birçok şarkımı hala söylediklerinde bazen inanamıyorum. Çok büyük bir gurur duyuyor insan. 27 yıldır şarkıları dillerde dolaşan bir şarkıcı, besteci ve müzisyen olarak çok keyifliyim" diye konuştu.