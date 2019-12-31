Üsküdar'da Kur'an-ı Kerim ziyafeti programı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üsküdar'da Kur'an-ı Kerim ziyafeti programı düzenlendi - Son Dakika

Üsküdar'da Kur'an-ı Kerim ziyafeti programı düzenlendi

6 saat önce

Üsküdar Belediyesi ve Hafızlar Derneği tarafından Kur'an-ı Kerim okuma etkinliği düzenlendi.

Üsküdar Belediyesi ve Hafızlar Derneği tarafından Kur'an-ı Kerim okuma etkinliği düzenlendi.

Üsküdar'da Kur'an-ı Kerim ziyafeti programı düzenlendi

Üsküdar Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:51 Kaynak: AA
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