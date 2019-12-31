Üsküdar'da Kur'an-ı Kerim ziyafeti programı düzenlendi - Son Dakika

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Üsküdar'da Kur'an-ı Kerim ziyafeti programı düzenlendi
6 saat önce
Üsküdar Belediyesi ve Hafızlar Derneği tarafından Kur'an-ı Kerim okuma etkinliği düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:51 Kaynak: AA
Üsküdar Belediyesi ve Hafızlar Derneği tarafından Kur'an-ı Kerim okuma etkinliği düzenlendi.
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