Üsküdar'da "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programı düzenlendi - Son Dakika
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Üsküdar'da "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programı düzenlendi

5 saat önce

Üsküdar Belediyesi ve Hafızlar Derneği tarafından "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programı düzenlendi.

Üsküdar'da

Üsküdar Belediyesi ve Hafızlar Derneği tarafından "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programı düzenlendi.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Hafızlar Derneği Başkanı Mustafa Ocak, Öğretim Üyesi Hafız Fatih Çollak'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda hafız katıldı. Programda yaklaşık bin kişi de izleyici olarak yer aldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 2017 İran Kur'an-ı Kerim okuma yarışması ikincisi hafız Fatih Turgut, Fetih ve Nasr surelerini okudu. Programda birçok hafız farklı sureler okudu ve dualar etti.

Kur'an-ı Kerim ziyafetinin sadece bu akşama has bir program olmadığını söyleyen Fatih Çollak, "Hafızlar Derneği olarak bunu yılın çeşitli zamanlarında yapıyoruz. Bu programın zaman zaman içerisinde yer alıyoruz, zaman zaman da izleyici oluyoruz. Bu bir aya, bir geceye has bir şey değil. Vatandaşlarımızı Kur'an ile buluşturma, meşgul etme, sevindirme ve birlik beraberliğimizi pekiştirme günü. Vatanımız milletimiz hakkında dua ediyoruz." dedi.

Halkın Kur'an-ı Kerim'e ihtiyacı olduğunu ifade eden Mustafa Ocak da "Sadece Müslümanlar değil, beşer topluluk Kur'an-ı Kerim'e muhtaçtır. Dünyada Kur'an okunmalı, bütün herkes Kur'an dinlemeli ki Allah bizimle beraber olsun. Bu düşünce arzu ve gayesiyle maksadımız halkımızı Kur'an ile müşerref etmek." diye konuştu.

Üsküdar Belediyesi, Bağlarbaşı, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:16 Kaynak: AA
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