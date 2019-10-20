Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da lüks araç kaza yaptı: 6 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da lüks araç kaza yaptı: 6 yaralı

Üsküdar'da lüks araç kaza yaptı: 6 yaralı

1 saat önce

Üsküdar'da lüks otomobil iddiaya göre yanlış yerden dönüş yapınca karşı yoldan gelen araç hızla çarptı.

Üsküdar'da lüks araç kaza yaptı: 6 yaralı, System.String[]

Üsküdar'da lüks otomobil iddiaya göre yanlış yerden dönüş yapınca karşı yoldan gelen araç hızla çarptı. Kazada 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Üsküdar Kısıklı Alemdağ yan yolda meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü öğrenilemeyen 34 LH 4883 plakalı lüks otomobil, dönüş yapılması yasak olan yerden dönüş yaptı. Bu sırada karşı yönden gelen 34 DZ 7816 plakalı araç, hızla lüks otomobile çarptı. Kazada her iki araçtaki 6 kişi yaralanırken yaralılar hastaneye kaldırılırdı. - İSTANBUL

Kısıklı, Üsküdar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:54 Kaynak: İHA
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