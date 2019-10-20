Üsküdar'da lüks araç kaza yaptı: 6 yaralı
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Üsküdar'da lüks araç kaza yaptı: 6 yaralıİSTANBUL - Üsküdar'da lüks otomobil iddiaya göre yanlış yerden dönüş yapınca karşı yoldan gelen araç hızla çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:40 Kaynak: İHA
Üsküdar'da lüks araç kaza yaptı: 6 yaralı
İSTANBUL - Üsküdar'da lüks otomobil iddiaya göre yanlış yerden dönüş yapınca karşı yoldan gelen araç hızla çarptı. Kazada altı kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza Üsküdar Kısıklı Alemdağ yan yolda meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü öğrenilemeyen 34 LH 4883 plakalı lüks otomobil dönüş yapılması yasak olan yerden dönüş yaptı. Bu sırada karşı yönden gelen 34 DZ 7816 plakalı araç hızla lüks otomobile çarptı . Kazada her iki araçtaki altı kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırılırdı.
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