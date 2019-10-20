Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da lüks aracın karıştığı kaza kamerada
Son Dakika Güncel Üsküdar'da lüks aracın karıştığı kaza kamerada

Üsküdar'da lüks aracın karıştığı kaza kamerada

14 dakika önce

Üsküdar'da lüks otomobil iddiaya göre yanlış yerden dönüş yapınca karşı yoldan gelen araç hızla çarptı.

Üsküdar'da lüks otomobil iddiaya göre yanlış yerden dönüş yapınca karşı yoldan gelen araç hızla çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Üsküdar Kısıklı Alemdağ yan yolda meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü öğrenilemeyen 34 LH 4883 plakalı lüks otomobil, dönüş yapılması yasak olan yerden dönüş yaptı. Bu sırada karşı yönden gelen 34 DZ 7816 plakalı araç, hızla lüks otomobile çarptı. Kazada her iki araçtaki 6 kişi yaralanırken yaralılar hastaneye kaldırılırdı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde lüks araç, dönüş yapılması yasak olan yerden dönünce karşıdan gelen araç hızla çarpıyor.

(Halit Arslan/İHA)

Üsküdar'da lüks aracın karıştığı kaza kamerada

Kısıklı, Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Davutoğlu'ndan Trump'ın mektubuna yorum: Tüylerim diken diken oldu
ABD, Suriye'nin kuzeyinden çekilmeye devam ediyor! Kobani'deki hava üssü de boşaltıldı Bakan duyurdu: Gümrüklerden geçecek araçlara 'yapay zeka' taraması geliyor PKK'lı teröristlerden orman işçilerini taşıyan araca roketli saldırı: 4 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 14:24:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da lüks aracın karıştığı kaza kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]