Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da lüks bir cip kontrolden çıkıp bir evin bahçesine uçtu.
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Üsküdar'da lüks bir cip kontrolden çıkıp bir evin bahçesine uçtu.

21 dakika önce

Üsküdar'da lüks bir cip kontrolden çıkıp bir evin bahçesine uçtu.

Üsküdar'da lüks bir cip kontrolden çıkıp bir evin bahçesine uçtu. Araç sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, bahçede duran köpek cipin çarpmasıyla telef oldu.

Üsküdar'da lüks bir cip kontrolden çıkıp bir evin bahçesine uçtu.

Üsküdar, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:49 Kaynak: İHA
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