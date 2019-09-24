Üsküdar'da lüks bir cip kontrolden çıkıp bir evin bahçesine uçtu.
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Üsküdar'da lüks bir cip kontrolden çıkıp bir evin bahçesine uçtu.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:49 Kaynak: İHA
Üsküdar'da lüks bir cip kontrolden çıkıp bir evin bahçesine uçtu. Araç sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, bahçede duran köpek cipin çarpmasıyla telef oldu.
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