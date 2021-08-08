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ÜSKÜDAR'DA LÜKS OTOMOBİL VE TAKSİ ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 3 YARALI - Son Dakika

ÜSKÜDAR'DA LÜKS OTOMOBİL VE TAKSİ ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 3 YARALI

08.08.2021 03:49

ÜSKÜDAR aşırı süratli olduğu iddia edilen lüks otomobil ve taksi çarpıştı.

ÜSKÜDAR aşırı süratli olduğu iddia edilen lüks otomobil ve taksi çarpıştı. Kazada devrilerek yan dönen taksideki sürücü ve yolcu araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince taksiden çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 01.45 sıralarında Ferah Mahallesi Alemdağ Caddesi ile Ferah Caddesi kesişiminde meydana geldi. Ferah Caddesi üzerinde Aslı Zengin idaresindeki 34 ASK 13 plakalı lüks otomobil ile Alemdağ Caddesi'nde ilerleyen Yılmaz Danat idaresindeki 34 TDD 90 plakalı taksi çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilerek yan dönen taksinin içerisindeki sürücü ve yolcu araçta sıkıştı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun çalışmalar sonucu taksinin tavanını keserek yaralıları çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılardan taksideki yolcu Kaan Tokgöz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu taksi sürücüsü Yılmaz Danat ve Aslı Zengin'in ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ayrıca, kazada yaralanan otomobil sürücüsü Aslı Zengin, ambulansa bindirileceği sırada sedyenin üzerinden ambulansın içerisine düştü. Yaralı kadın düştüğü yerden tekrar sedyeye alındı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Alemdağ Caddesi Üsküdar yönü de trafiğe kapandı. Kaza yapan otomobillerden yakıt ve yağ sızıntısı oldu. Araçların kaldırılması ve itfaiye ekiplerinin sızıntı olan bölgeyi tazyikli su ile yıkamasının ardından yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"İTFAİYE EKİPLERİ ZOR ÇIKARTTI"

Kazanın görgü tanığı Burak Kırıştıoğlu, "Taksi ters dönmüştü. Diğer otomobilin içerisindeki kişi hemen aşağı indi. Sarı saçlı bir kadındı herhalde, tam göremedim. Şurada oturuyordu en son. Daha sonra onu da ambulans götürdü. Taksideki şoförü itfaiye ekipleri zor çıkarttılar. Arabanın tavanını falan kestiler. Durumları kötü gibiydi. Ambulanslar yaralıları hemen hastaneye götürdü" dedi.

ÜSKÜDAR'DA LÜKS OTOMOBİL VE TAKSİ ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 3 YARALI
ÜSKÜDAR'DA LÜKS OTOMOBİL VE TAKSİ ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 3 YARALI
ÜSKÜDAR'DA LÜKS OTOMOBİL VE TAKSİ ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 3 YARALI
ÜSKÜDAR'DA LÜKS OTOMOBİL VE TAKSİ ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 3 YARALI

Otomobil, İtfaiye, Üsküdar, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'DA LÜKS OTOMOBİL VE TAKSİ ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 3 YARALI - Son Dakika


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