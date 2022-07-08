Üsküdar'da lüks sitede hayvan krizi: "Şiddet uygulayıp, zehirliyorlar" - Son Dakika
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Üsküdar'da lüks sitede hayvan krizi: "Şiddet uygulayıp, zehirliyorlar"

08.07.2022 18:59

Üsküdar'da lüks sitede hayvan krizi: "Şiddet uygulayıp, zehirliyorlar"İSTANBUL Üsküdar'da lüks sitede oturan iki grup, sitede sokak hayvanlarına bakılması konusunda karşı karşıya geldi.

Üsküdar'da lüks sitede hayvan krizi: "Şiddet uygulayıp, zehirliyorlar"

İSTANBUL Üsküdar'da lüks sitede oturan iki grup, sitede sokak hayvanlarına bakılması konusunda karşı karşıya geldi. Sokak hayvanlarının site içerisinde kötü muamele gördüğü ve periyodik olarak insanlardan kaynaklı kedi ve köpeklerde ölümler olduğu belirtildi. Site sakinleri sorunun çözülmesi için site yönetimi ve yetkililerden yardım istedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da meydana geldi. İddiaya göre, bir sitede yaşayan vatandaş site bahçesinde gezen sokak hayvanlarına şiddet uyguladı. Site sakinleri şüpheli şahsın, bir köpeği saçma ile vurduğunu, çok sayıda kediyi ise verdiği yemeklerle zehirlendiğini ileri sürdü. Duruma tepki gösteren site sakinleri, site yönetiminin ise şahsı koruduğunu bu nedenle kamera kayıtlarına ulaşamadıklarını belirtti.

Veterinerden rapor alındı

Yaşanan olayların artmasıyla birlikte site sakinleri zarar gören hayvanları veterinere götürerek konuya ilişkin rapor aldı, konuya ilişkin karakola giderek şikayetçi oldu. Site yönetimine tepki gösteren vatandaşlar bir araya gelerek duruma tepki gösterdi.

"Veterinere götürdüğümüzde zehirlendiğini öğrendik"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan site sakini Pelin Çelikderen, "Burada saçma kurşunlarıyla vurulan köpeğimiz oldu. Raporları da mevcuttur. Hatta bir kedimizin 2 ay öce omurgası ayrıldı, kedi felç kaldı. Bakımını ben üstlendim. Veterinere götürdüğümüzde darbe aldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde de bir komşumuz site içerisindeki bir kedinin ağzından köpükler geldiğini söyledi. Veterinere götürdüğümüzde zehirlendiğini öğrendik. Hayvanın kanında yüksek miktarda toksik madde çıktı. Ertesi gün site içerisinde ağzı köpük olan çok sayıda kedinin öldüğünü görüyoruz. Otopsi için götürdüğümüz kedilerinde kanında toksik madde çıktı" diye konuştu.

"Hayvanları zehirleyeceğim"

Yaşanan duruma tepki gösteren Yeşilçam Oyuncusu Nilüfer Aydan, "Biz bu hayvanları üremesin diye kısırlaştırıyoruz. Bu hayvanların masraflarını aramızda topladığımızı paralarla karşılaşıyoruz. Komşularımız hayvanlara şiddet uygulayan bir şahıs olduğunu söyledi. Hatta 'hayvanları zehirleyeceğim' demiş. Yetkililer bu durumu ciddiye alsın." dedi.

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Üsküdar'da lüks sitede hayvan krizi: Şiddet uygulayıp, zehirliyorlar Üsküdar'da lüks sitede hayvan krizi: Şiddet uygulayıp, zehirliyorlar İl hayvanları koruma kurulu toplantısı yapıldı İl hayvanları koruma kurulu toplantısı yapıldı
Kaynak: İHA

Üsküdar, kedi, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Üsküdar'da lüks sitede hayvan krizi: 'Şiddet uygulayıp, zehirliyorlar' - Son Dakika

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