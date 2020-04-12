Üsküdar'da mahalle sakinleri polise çay ve börek ikram etti - Son Dakika

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Üsküdar'da mahalle sakinleri polise çay ve börek ikram etti
6 saat önce
Üsküdar'da devriye gezen polis ekibine mahalle sakinleri çay ve börek ikram etti.
Üsküdar'da devriye gezen polis ekibine mahalle sakinleri çay ve börek ikram etti.
Muratreis mahallesi sakinleri devriye gezen polis ekiplerine çay ve börek ikram etti. Mahalle sakinlerinin ikramını kabul eden polis, kumanyalarındaki yiyecekleri camdan bakan çocuklarla paylaştı.
Polis aç kalan sokak hayvanlarına da yiyecek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 03:56 Kaynak: AA
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