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Üsküdar'da marketlerde KDV denetimi başladı - Son Dakika

Üsküdar'da marketlerde KDV denetimi başladı

15.02.2022 11:53

Üsküdar'da marketlerde KDV denetimi başladı Üsküdar'da marketlerde ürün fiyatları tek tek denetlendi Temel gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi sonrası Üsküdar'da marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Üsküdar'da marketlerde KDV denetimi başladı

Üsküdar'da marketlerde ürün fiyatları tek tek denetlendi

İSTANBUL - Temel gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi sonrası Üsküdar'da marketlerde denetim gerçekleştirildi. Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri, ürünlerde uygulanması gereken indirimlerin yanı sıra etiket ile kasa fiyatlarını da denetledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı"nda açıkladığı KDV indirimi geçtiğimiz Pazartesi itibariyle uygulanmaya başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası temel gıda ürünlerinde yüzde 8'lik KDV yüzde 1'e düşürüldü. Üsküdar Belediyesi Zabıta Ekipleriyse ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde KDV denetimi gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında ürünlerde indirim yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller gerçekleştirdi.

"Denetimlerimiz sürmeye devam edecek"

Denetimler hakkında bilgi veren Üsküdar Belediyesi Zabıta Amiri Salih Akbulut, "Temel gıdada KDV'nin düşürülmesi sonrası Üsküdar Belediyesi olarak başta zincir marketler olmak üzere ilçe genelinde ekiplerimizle birlikte denetimler gerçekleştiriyoruz. Usulsüzlük tespit etmemiz durumunda gerekli yaptırımları uygulayacağız. Ekiplerimiz 7/24 esaslı olmak üzere denetimleri sürdürecek." dedi.

"Müşteriler alınan karardan memnun"

Denetimin gerçekleştirildiği market müdürü Mehmet Portakal, "KDV indirim kararı sonrası biz de fiyatlarımızı güncelledik. Etiketlere yansıttık. Müşterilerimizde alınan karardan ötürü memnun. Zabıta ekipleri de etiketlerimizi denetliyor" diye konuştu.

Üsküdar'da marketlerde KDV denetimi başladı
Üsküdar'da marketlerde KDV denetimi başladı
Üsküdar'da marketlerde KDV denetimi başladı
Üsküdar'da marketlerde KDV denetimi başladı
Üsküdar'da marketlerde KDV denetimi başladı
Üsküdar'da marketlerde KDV denetimi başladı

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Üsküdar Belediyesi, cumhurbaşkanı, Üsküdar, Zabıta, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da marketlerde KDV denetimi başladı - Son Dakika


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