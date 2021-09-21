- Üsküdar'da marketlere 'fahiş fiyat' denetimi

İSTANBUL - Son zamanlarda marketlerde görülen fahiş fiyat artışlarının ardından Ticaret Bakanlığı ekiplerince Üsküdar'daki marketlerde denetim gerçekleştirildi. Raflardan toplanan ürünlerin kasa fiyatı tek tek incelendi. Fiyatların yanı sıra ürünlerin gramaj durumları da değerlendirildi.

Özellikle pandemi dönemiyle birlikte marketlerde görülen fahiş fiyat artışlarını kontrol altına almak için Ticaret Bakanlığı'nın Türkiye genelinde başlattığı denetimler sürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında Üsküdar'da vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşıladıkları market ve işletmelerde denetimler gerçekleştirildi. Marketlerde sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin hem fiyatları hem de gramaj değerleri incelendi. Haksız fiyat uygulandığı kanaatine varılan ürünler Ticaret Bakanlığı'na gönderilerek incelmeye alınacak. Market yönetiminden ise savunma istenecek.

"Fiyatların yanı sıra ürünlerin gramaj durumlarını da inceliyoruz"

Denetimlere katılım sağlayan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Tüketicinin Korunması Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Şahin, "81 ilde denetimlerimize aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Marketlerdeki fahiş fiyatları tespit etmeye çalışıyoruz. Ekiplerimizle birlikte başta temel gıda ürünleri olmak üzere çok sayıda kalem ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında uyum durumunu inceleyeceğiz. Fiyatların yanı sıra ürünlerin gramaj durumlarını da inceliyoruz. Ayrıca ürünlerin hem alış hem satış hem de tedarikçi fiyatlarını araştırıyoruz. Bu şekilde de eğer ortada haksız bir fiyat politikası varsa hangi taraftan oluştuğunu tespit etmeye çalışıyoruz. Elde ettiğimiz sonuçları bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Haksız Fiyat Kurulu'na gönderiyoruz. Kurulumuzda incelemeleri sonrası gerekli yaptırımları uyguluyor" diye konuştu.