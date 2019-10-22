Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da maskeli hırsızlara alarm engeli
Son Dakika Güncel Üsküdar'da maskeli hırsızlara alarm engeli

Üsküdar'da maskeli hırsızlara alarm engeli

1 saat önce

İstanbul Üsküdar'da demir kesme makasıyla bir iş yerinin kapı kilidini kırarak içeriye giren maskeli 2 hırsız, iş yerinin alarmının çalması üzerine kaçtı.

İstanbul Üsküdar'da demir kesme makasıyla bir iş yerinin kapı kilidini kırarak içeriye giren maskeli 2 hırsız, iş yerinin alarmının çalması üzerine kaçtı. Maskeli hırsızların kapının kilidini kırması ve alarmın çalması üzerine kaçması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 25 Eylül Çarşamba günü saat 08.10 sıralarında Üsküdar Kısıklı Mahallesi Yıldıran Sokakta meydana geldi. İddiaya göre otomobil ile reklam malzemeleri satan bir iş yerinin önüne gelen maskeli 2 kişi, demir kesme makasıyla iş yerinin kapı kilidini kırarak içeriye girdi. İş yerinin alarmının çalması üzerine dükkandan kaçan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis hırsızlık girişimiyle ilgili inceleme başlattı.

(Emrah Kuş/İHA)

Üsküdar'da maskeli hırsızlara alarm engeli

Çarşamba, İstanbul, Üsküdar, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:20 Kaynak: İHA
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