Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da maskeli hırsızlara alarm engeli...Demir kesme makasıyla iş yerine giren maskeli...
Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da maskeli hırsızlara alarm engeli...Demir kesme makasıyla iş yerine giren maskeli...

Üsküdar'da maskeli hırsızlara alarm engeli...Demir kesme makasıyla iş yerine giren maskeli...

1 saat önce

Üsküdar'da maskeli hırsızlara alarm engeli...Demir kesme makasıyla iş yerine giren maskeli hırsızlar böyle kaçtıİSTANBUL - İstanbul Üsküdar'da demir kesme makasıyla bir iş yerinin kapı kilidini kırarak içeriye giren maskeli 2 hırsız, iş yerinin alarmının çalması üzerine kaçtı.

Üsküdar'da maskeli hırsızlara alarm engeli...Demir kesme makasıyla iş yerine giren maskeli hırsızlar böyle kaçtı

İSTANBUL - İstanbul Üsküdar'da demir kesme makasıyla bir iş yerinin kapı kilidini kırarak içeriye giren maskeli 2 hırsız, iş yerinin alarmının çalması üzerine kaçtı. Maskeli hırsızların kapının kilidini kırması ve alarmın çalması üzerine kaçması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 25 Eylül Çarşamba günü saat 08.10 sıralarında Üsküdar Kısıklı Mahallesi Yıldıran Sokakta meydana geldi. İddiaya göre otomobil ile reklam malzemeleri satan bir iş yerinin önüne gelen maskeli 2 kişi, demir kesme makasıyla iş yerinin kapı kilidini kırarak içeriye girdi. İş yerinin alarmının çalması üzerine dükkandan kaçan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis hırsızlık girişimiyle ilgili inceleme başlattı.

Üsküdar'da maskeli hırsızlara alarm engeli...Demir kesme makasıyla iş yerine giren maskeli...

İstanbul, Üsküdar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:00 Kaynak: İHA
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