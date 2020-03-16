Üsküdar'da maskeli PTT soygunu kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üsküdar'da maskeli PTT soygunu kamerada - Son Dakika

Üsküdar'da maskeli PTT soygunu kamerada

7 saat önce

Üsküdar'da yüzleri maskeli soyguncular kapıyı zorlayarak PTT şubesine girdi.

Üsküdar'da yüzleri maskeli soyguncular kapıyı zorlayarak PTT şubesine girdi. Bir kişi gözcülük yaparken içeri giren iki hırsız kargo ve paraları çaldı. PTT şubesinin maskeli hırsızlar tarafından soyulduğu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Üsküdar'da bulunan bir PTT şubesi yüzleri maskeli 3 kişi tarafından soyuldu. Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz cuma günü saat 03.00 sıralarında Yavuztürk Mahallesi Karadeniz Caddesinde bulunan PTT şubesinde meydana geldi. Yüzleri maskeli olan 3 kişi PTT şubesinin kapısı zorlayarak içeri girdi. Maskeli kişilerden biri giriş kapısında etrafı gözetlerken diğer 2 kişi içeri girdi. Kasada bulunan bir miktar parayı alan soyguncular, vatandaşlara ait kargoları alarak binadan, yaya olarak kaçtı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Sabah işe geldikleri sırada PTT şubesinin soyulduğunu gören çalışanlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. PTT şubesinde incelemelerde bulunan polis ekipleri güvenlik kameralarına el koydu. Polis ekipleri soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.

MÜŞTERİN KARGOLARI ÇALINMIŞ

Olay yerinde esnaf olan görgü tanığı, "Sabah saatlerinde polis ekipleri geldi. Bizde o şekilde haber alabildik. Postaneye gece saat 03.00'de hırsız girmiş. İçeriden kargoları ve bir miktar para aldıklarını söylüyorlar. Polis ekipleri kameraları inceledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geldi. Hırsızların yakalanıp yakalanmadıklarını bilmiyorum. Polis ekiplerinin yoğun çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINDA

PTT şubesinin soyulma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 hırsız yaya olarak PTT şubesinin önüne geliyor, çevreyi gözetleyen hırsızlardan ikisi uygun zamanda ellerindeki aletlerle kapıyı açmaya çalıyor, diğer hırsız PTT önünde gözetleme yapıyor. Kapıyı zorlayarak açan hırsızlar kasada bulunan bir miktar parayı ve müşterilere ait kargoları alarak hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

(İHA)

Üsküdar'da maskeli PTT soygunu kamerada

Üsküdar, Polis, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi
Dolar/TL, 6,3440 seviyesinden alıcı buluyor Gram altın 314 lira seviyelerinde Şüpheliler, darp ettikleri polis memurunu hastanenin önüne bırakıp kaçtı
Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti         
16:55
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu         
14:13
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak         
22:27
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun         
22:20
ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak         
22:06
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık         
21:32
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor         
21:09
İşte ilk kez derbi yöneten Abdülkadir Bitigen'in derbi raporu İşte ilk kez derbi yöneten Abdülkadir Bitigen'in derbi raporu         
21:07
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı         
21:07
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı         
21:01
Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı         
20:36
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi         
20:13
Belhanda'nın kötü performansı, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti Belhanda'nın kötü performansı, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti         
20:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 17:18:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üsküdar'da maskeli PTT soygunu kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]