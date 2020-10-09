Üsküdar'da metro raylarına atlayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Üsküdar'da metro raylarına atlayan kişi ağır yaralandı

09.10.2020 10:50
Üsküdar'da metro raylarına atlayan kişi ağır yaralandı, System.String[]

Murat KORKMAZ, ÜSKÜDAR, Ünalan Metro İstasyonu'nda raylara atlayan bir kişi ağır yaralandı.

Murat KORKMAZ, ÜSKÜDAR, Ünalan Metro İstasyonu'nda raylara atlayan bir kişi ağır yaralandı. Olay nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı.

Üsküdar, Ünalan Metro İstasyonu'nda saat 10.00 sıralarında ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi raylara atladı. Olay nedeniyle seferler durduruldu. İhbar üzerine istasyona sağlık ve polis yönlendirildi. Raylara atlayan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Metro seferleri daha sonra normal seyrine döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Üsküdar'da metro raylarına atlayan kişi ağır yaralandı
Üsküdar'da metro raylarına atlayan kişi ağır yaralandı
Üsküdar'da metro raylarına atlayan kişi ağır yaralandı
Üsküdar'da metro raylarına atlayan kişi ağır yaralandı
Üsküdar'da metro raylarına atlayan kişi ağır yaralandı
Üsküdar'da metro raylarına atlayan kişi ağır yaralandı
Üsküdar'da metro raylarına atlayan kişi ağır yaralandı

Üsküdar, Metro, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üsküdar'da metro raylarına atlayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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