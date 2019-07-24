Üsküdar'da metrobüs kazası: 11 yaralı
1 saat önce
Seyir halindeki bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.
Seyir halindeki bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:12
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