Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da metrobüs kazası: 11 yaralı
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Üsküdar'da metrobüs kazası: 11 yaralı

1 saat önce

Seyir halindeki bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

Üsküdar'da metrobüs kazası: 11 yaralı , System.String[]
Seyir halindeki bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:12 
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