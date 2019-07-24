Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da metrobüs kazası: 11 yaralı
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Üsküdar'da metrobüs kazası: 11 yaralı

31 dakika önce

Üsküdar'da Burhaniye durağında bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpmasıyla kaza meydana geldi.

Üsküdar'da Burhaniye durağında bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpmasıyla kaza meydana geldi. Kazada 11 kişi hafif yaralandı. Üsküdar'da Burhaniye metrobüs durağında bir metrobüs önündeki metrobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrobüslerde bulunan 11 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle duran metrobüs seferleri, kaza yapan metrobüslerin yoldan alınmasıyla normale döndü.
(Metin Başar - Caner Evyapan/İHA)
Üsküdar'da metrobüs kazası: 11 yaralı
Burhaniye, Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:35 Kaynak: İHA
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