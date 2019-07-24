Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da metrobüs kazası (2)
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Üsküdar'da metrobüs kazası (2)

1 saat önce

ÜSKÜDAR Burhaniye durağında iki metrobüsün kaza yapması sonucu 10 kişi hafif yaralandı.

Üsküdar'da metrobüs kazası (2), System.String[]
ÜSKÜDAR Burhaniye durağında iki metrobüsün kaza yapması sonucu 10 kişi hafif yaralandı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Burhaniye Metrobüs durağında meydana geldi. Zincirlikuyu yönüne peş peşe ilerleyen metrobüsler kaza yaptı. Kazada araçlardaki 10 kişi hafif yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale durakta yapıldı


- İstanbul
Burhaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:08 Kaynak: DHA
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