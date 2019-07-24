Üsküdar'da metrobüs kazası (2)
1 saat önce
ÜSKÜDAR Burhaniye durağında iki metrobüsün kaza yapması sonucu 10 kişi hafif yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:08 Kaynak: DHA
ÜSKÜDAR Burhaniye
durağında iki metrobüsün kaza yapması sonucu 10 kişi hafif yaralandı.
Kaza saat 14.30 sıralarında Burhaniye Metrobüs durağında meydana geldi. Zincirlikuyu yönüne peş peşe ilerleyen metrobüsler kaza yaptı. Kazada araçlardaki 10 kişi hafif yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale durakta yapıldı
- İstanbul
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