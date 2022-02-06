Üye Girişi
Üsküdar'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Üsküdar'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

06.02.2022 17:40
Üsküdar'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, çatısı sökülen metruk binada bulunan izolasyon malzemelerinin tutuşması nedeniyle çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, çatısı sökülen metruk binada bulunan izolasyon malzemelerinin tutuşması nedeniyle çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Küplüce Mahallesi Nuribey Sokak'ta yıkılması planlanan binanın deposundaki çatı profillerinin söküm işlemleri sırasında izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla yangın başladı. Aniden tüm depoyu saran yangından dolayı binadan dumanlar yükseldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

YORUMLAR
500

İstanbul, Üsküdar, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üsküdar'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:39 Aile Bakanı Yanık, Erdoğan'ın duyurduğu doğal gaz desteğinin miktarını açıkladı
17:11 "Lahmacun yedik, ne tadı ne tuzu vardı" yorumunu yapan müşteriye restoranın cevabı olay oldu
17:09 Eski halinden eser kalmadı! Dilan Çiçek Deniz yeni imajıyla takipçilerini büyüledi
16:59 AK Partili Tayyar'dan partisine zam uyarısı! "Aksini düşünmek bile istemem"
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili paylaşım yapan Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
16:56 Eşi balık tutmaya gidince sinirlenen kadın kocasını açık artırmadan satışa çıkardı!
16:38 Fatih Terim'in babası Talat Terim ölümünün 3. yıldönümünde dualarla anıldı
16:29 MHP'nin kampında herkesin dilindeki hedef! Bahçeli 'CHP'nin lider olduğu illerde oyları artırın' talimatı verdi
16:17 Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar birikmesi sebebiyle sundurma çöktü!
16:01 Şirinevler'deki lokantanın cama astığı not için içeri girip 'gerçek mi' diye sordular
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 17:46:33. #1.13#
SON DAKİKA: Üsküdar'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement