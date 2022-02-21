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ÜSKÜDAR'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI - Son Dakika

ÜSKÜDAR'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI

21.02.2022 09:15

ÜSKÜDAR, Bahçelievler Mahallesi'nde motosiklet çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

ÜSKÜDAR'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI

Çağrı ÇALIŞKAN - ÜSKÜDAR, Bahçelievler Mahallesi'nde motosiklet çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay geçtiğimiz günlerde Üsküdar Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Plakasız gri bir otomobille mahalle arasında çevreyi gözleyen hırsızlar, daha sonra kaldırımdaki korkuluklara zincirli motosikletin zincirini kesmeye çalıştı. Devriye atan polis otosunun şans eseri sokaktan geçmesi üzerine motosikleti bırakıp kaçan hırsızlar aynı mahallede başka bir motosikleti çaldı. Hırsızların sokak aralarında gri otomobille keşif yapmaları, 2 şüphelinin yaya olarak olay yerine gelmesi ve çaldıkları motosikleti bir süre ittirdikten sonra düz kontak yapıp çalıştırarak kaçmaları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Motosikletinin, eve gelen kaçak geçiş cezasıyla Avrupa yakasına geçtiğini öğrenen motosiklet sahibi durumu yetkililere bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Motosikleti çalınan Mustafa Üst, Hırsızlar önce buradaki motosikleti çalmaya çalışıyorlar. Zincirini kırmaya çalışmışlar. Polisi görünce benim motosikletin oraya geçiyorlar. Saat 05.20 civarında 2 kişi motosikletin zincirini kırıp alıyorlar. Sonra Küçüksu'ya doğru hareket ediyorlar. Köprüye kadar takip ettik ama kaybettik. Benim motordan plakayı sökmüşler. Köprüden geçtikten sonra bana ceza geldi. Oradan fark ettik dedi.

ÜSKÜDAR'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI
ÜSKÜDAR'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI
ÜSKÜDAR'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI
ÜSKÜDAR'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI

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ÜSKÜDAR'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ÜSKÜDAR'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI Polisten kaçan motosiklet sürücüsüne 6 bin 743 lira ceza Polisten kaçan motosiklet sürücüsüne 6 bin 743 lira ceza ESENYURT'TA ESNAFIN KABUSU OLAN HIRSIZ YİNE MOTOSİKLET ÇALDI ESENYURT'TA ESNAFIN KABUSU OLAN HIRSIZ YİNE MOTOSİKLET ÇALDI

Bahçelievler Mahallesi, Motosiklet, Üsküdar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI - Son Dakika


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