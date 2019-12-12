Üsküdar'da motosikletlilerin trafikte fark edilmesi için etkinlik düzenlendi - Son Dakika
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Üsküdar'da motosikletlilerin trafikte fark edilmesi için etkinlik düzenlendi

6 saat önce

Motosiklet sürücüleri trafikte daha çok fark edilmek ve olası kazaların önüne geçilmesini sağlamak amacıyla Üsküdar'da bir araya gelerek etkinlik düzenledi.

Üsküdar'da motosikletlilerin trafikte fark edilmesi için etkinlik düzenlendi, System.String[]

Motosiklet sürücüleri trafikte daha çok fark edilmek ve olası kazaların önüne geçilmesini sağlamak amacıyla Üsküdar'da bir araya gelerek etkinlik düzenledi.

Liderliğini Burak Güney'in yaptığı "Online Moto Club" üyeleri, Uncular Caddesi'nde bir araya geldi. Caddede korna çalarak bir süre ilerleyen motosiklet kullanıcıları, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

Motosiklet kullanıcıları daha sonra caddede bulunan bir restoranın motorlu kuryelerine sürüş eğitimi verdi.

Restoran sahibi Serkan Sağdıç, yaptığı açıklamada, etkinliğin amacının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade ederek, "Ben araç sürücüsüyüm. Motosikletliler trafikte ciddi şekilde görmezden geliniyor. İşletme sahibi olarak kuryelerim var ve bu kuryelerin kaza riskini minimize etmek için böyle bir etkinlik planladık." diye konuştu.

Burak Güney de bazı otomobil sürücülerinin motosikletleri araç olarak görmediklerini dile getirdi.

Bariyerlerin de motosiklet kullanıcılarının ölümüne neden olduğuna işaret eden Güney, "Bunun için milletvekilimiz Kenan Sofuoğlu bir kampanya başlatmıştı. Katil bariyer istemiyoruz. Trafikte bizi fark edin." ifadelerini kullandı.

Motosiklet, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:10 Kaynak: AA
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