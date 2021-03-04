ÜSKÜDAR'DA NAVİGASYONU TAKİP EDEN TIR SÜRÜCÜSÜ SOKAKTA SIKIŞTI - Son Dakika
Üye Girişi

ÜSKÜDAR'DA NAVİGASYONU TAKİP EDEN TIR SÜRÜCÜSÜ SOKAKTA SIKIŞTI

04.03.2021 08:06

Kamera: Murat KORKMAZ / Üsküdar'da sürücüsünün navigasyonu takip ederek dar olan ara sokağa girdiği TIR, sıkışarak mahsur kaldı.

Kamera: Murat KORKMAZ/

Üsküdar'da sürücüsünün navigasyonu takip ederek dar olan ara sokağa girdiği TIR, sıkışarak mahsur kaldı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Eski Keresteciler Sokak'ta dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün navigasyonu takip ederek ara sokağa girdiği TIR'ın dorsesi sıkıştı. TIR'ın sokakta mahsur kaldığını görenler durumu polis  ekiplerine bildirdi. Gelen polis ekipleri sokağı kapatarak güvenlik önlemi aldı. İlk olarak TIR'ın kupa kısmı kurtarılırken, uzun süren çalışmaların sonrasında dorse kısmı da kurtarıldı. Dükkanların tabelaları zarar gördü.Esnaf Abdurrahim Ayri, "Üsküdar Meydanı'nda esnafım. Her hafta bir TIR gelip tabelalarımıza zarar veriyor. Sokağın girişindeki kavşağa bir tabela konulabilir. Navigasyon kısa yol olarak burayı gösteriyor ve yabancılar bu yolu kullanıyor. Burada tarihi yapılar var zarar görüyor." dedi.

Görüntü dökümü ------------------TIR'dan görüntü Röportaj TIR'ın dorsesinden ayrılışı Havadan drone görüntüsü

Genel ve detay görüntü

03.03.2021 - 01.35 Haber Kodu : 210303250


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Üsküdar, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'DA NAVİGASYONU TAKİP EDEN TIR SÜRÜCÜSÜ SOKAKTA SIKIŞTI - Son Dakika


Son Dakika
09:33 İrem Sak, basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı
09:29 İrem Sak, basketbolcu sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı
09:20 5.5 şiddetindeki deprem sonrası vatandaşın uyarı çığlıkları: Komşular, uyanın
09:20 Adana'daki depremin ardından ürkütücü manzara! Kırsal kesimler adeta toza boğuldu
09:16 5.5 şiddetindeki deprem anında kapıyı açıp feryat etti: Komşular, uyanın
09:16 Adana'daki deprem sonrası korkutan görüntü! Her yer toz duman oldu
08:53 Adana Kozan'da 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Çevre illerden de hissedildi
08:49 Son Dakika: Adana Kozan'da 5.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
08:44 Pitbull ile belediye otobüsüne binmek için olay çıkartan kadın şoföre saldırdı
08:40 Pitbull ile belediye otobüsüne binmeye çalışan kadın olay çıkardı, şoförü tartakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2023 10:01:02. #1.12#
SON DAKİKA: ÜSKÜDAR'DA NAVİGASYONU TAKİP EDEN TIR SÜRÜCÜSÜ SOKAKTA SIKIŞTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement