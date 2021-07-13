Üye Girişi
Üsküdar'da "O AN" Fotoğraf ve Ezilen Araç sergisi açıldı - Son Dakika

Üsküdar'da "O AN" Fotoğraf ve Ezilen Araç sergisi açıldı

13.07.2021 20:17

Üsküdar Meydanı'nda 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan "O AN" Fotoğraf ve Ezilen Araç Sergisi açıldı.

Üsküdar Meydanı'nda 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan "O AN" Fotoğraf ve Ezilen Araç Sergisi açıldı.

15 Temmuz Derneği ve Üsküdar Belediyesi'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Üsküdar Meydanı'nda kurulan çadırda yer alan serginin açılış programı, Çamlıca Camii Müezzini Saffet Çalış'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, açılışta yaptığı konuşmada, 15 temmuz gecesi yaşanılanların sadece bir darbe girişimi olmadığını, yapılanın işgal hareketi olduğunu vurgulayarak, "Aileleri aramızda bulunan değerli kardeşlerimizin, aziz şehitlerimizin, muhterem gazilerimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle ortaya koyduğu tavır çerçevesinde cansiperane verdikleri mücadeleyle Türkiye o gün büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Bizlere düşen bu saatten sonra o geceden ve ondan öncesinde yaşananlardan ders alarak süreci takip etmektir." dedi.

"Kalın harflerle bu hainler ve alçaklar, 'Cenaze hizmetleri aksatılmayacak' diye yazmışlar"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de darbe gecesinde yaşananların unutulmayacağına işaret ederek, şunları söyledi:

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Müdürlüğü, hainleri derdest ettikten sonra 16 Temmuz günü bizden hainleri hesaba çekmek üzere müdürlüklerimize götürmek için nakliye araçları istediler. Bir kaç gün sonra nakliye araçlarımızı kullanan şoför arkadaşlarımız, 15 Temmuz darbe girişiminin bildirisini getirdiler. Bu hainler bizim araçlarda o bildiriyi ya bilerek veya bilmeyerek unuttular veya bıraktılar bilemiyoruz. Değerli dostlarım inanın tüyler ürpertici, alçaklığın, kalleşliğin zirvesi... Aslında darbenin başlangıç saati gece 03.00 civarı olarak planlanmış. 'Darbeden sonra İBB başkanı, valisi, garnizon komutanı kim olacak?' gibi her şeyi isim isim yazmışlar. Sabah 06.00 itibariyle bütün deniz, kara ve otoyolları kapatılacak ve benzeri gibi planlamalar yapmışlar. Ama en önemli ve en acısı ne biliyor musunuz? Kalın harflerle bu hainler ve alçaklar, 'Cenaze hizmetleri aksatılmayacak' diye yazmışlar. Yani milleti katletmek için gözlerini kırpmadan bütün hesaplarını yapmışlar. Allah bu hainlere fırsat vermesin, eğer fırsat bulsalar gözümüzün yaşına bakmazlar."

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise şehit ailelerinin ve yakınlarının hiçbirinin ağzından "Keşke o gece dışarı çıkmasaydı, hala yaşasaydı." gibi pişmanlık ifadelerini hiçbir zaman duymadığını belirterek, şehitlik makamının peygamberlik makamından sonra geldiğini anlattı.

"O an" sergisi 16 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek

Konuşmaların ardından 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde darbe girişimi gecesinden fotoğrafların yer aldığı "O AN" Fotoğraf ve Ezilen Araç Sergisi'nin açılışı, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 15 Temmuz Derneği Başkanı, İsmail Hakkı Turunç ve şehit aileleri tarafından yapıldı.

Sergi kapsamında darbe girişimini öğrendiği anda iki kuzenini de alarak yola çıkan, kalabalığa aldırmadan ilerleyen tanklarla karşılaşınca kendini son anda araçtan çimlere atarak kurtaran Yasir Çiftçi'nin tank tarafından ezilen aracı da sergileniyor.

Programa, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Av. Aydoğan Ahıakın, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir, Şehit İhan Varank'ın ablası Ayşe Varank ile şehit aileleri ve yakınları katıldı.

Ziyaretçilere 15 Temmuz Derneğince hazırlanan hain darbe gecesine ait bir kitapçık dağıtıldı. Sergi 16 Temmuz'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Üsküdar'da O AN Fotoğraf ve Ezilen Araç sergisi açıldı
Üsküdar'da O AN Fotoğraf ve Ezilen Araç sergisi açıldı
Üsküdar'da O AN Fotoğraf ve Ezilen Araç sergisi açıldı
Üsküdar'da O AN Fotoğraf ve Ezilen Araç sergisi açıldı
Üsküdar'da O AN Fotoğraf ve Ezilen Araç sergisi açıldı

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Üsküdar, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üsküdar'da 'O AN' Fotoğraf ve Ezilen Araç sergisi açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul dahil 10 il için kuvvetli yağış uyarısı 00:02 İstanbul dahil 10 il için kuvvetli yağış uyarısı CHP'den erken seçim hamlesi! 81 ile sandık talimatı gönderdiler 23:58 CHP'den erken seçim hamlesi! 81 ile sandık talimatı gönderdiler Joe Biden, eski Arizona senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi 23:31 Joe Biden, eski Arizona senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi
Valentin Rosier, 23:05 Valentin Rosier, "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" paylaşımını kısa süre içinde sildi HDP'ye alternatif parti mi geliyor? Ayhan Bilgen'den yeni parti iddialarına canlı yayında yanıt: İhtiyaç olursa kurulur 22:38 HDP'ye alternatif parti mi geliyor? Ayhan Bilgen'den yeni parti iddialarına canlı yayında yanıt: İhtiyaç olursa kurulur Korkunç cinayet! Esnaf, restoran sahibi kardeşlerden birini çekiçle diğerini de tabancayla öldürdü 21:44 Korkunç cinayet! Esnaf, restoran sahibi kardeşlerden birini çekiçle diğerini de tabancayla öldürdü
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu 21:03 Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi 20:02 Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi

Son Dakika Haberleri
18:58 Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
18:44 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi
18:16 Yıldız golcü Diego Costa adım adım Beşiktaş'a! 2 yıllık sözleşmeye imza atması an meselesi
18:07 Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı
18:00 Irak'ın güneyindeki hastane dehşeti yaşıyor! Korkunç yangında ölü sayısı 92'ye yükseldi
17:57 Ses yaptığı için çocuğu darbetti! Cami müezzinine çifte soruşturma açıldı
17:54 Çay bahçesinde yorgun mermi dehşeti! Yaşlı adam kıl payı kurtuldu
17:54 İtalyan ve İngiliz futbolcular EURO 2020'nin en iyi 11'ine damga vurdu
17:43 Altının kilogramı 500 bin liraya çıktı
17:42 Rakiplere nefes aldırmayacak BİR Fenerbahçe geliyor! Vitor Pereira, 6 saniye kuralını devreye sokuyor
Galatasaray'ın Altay'la oynamayı planladığı hazırlık maçına stadın zemini engel oldu Galatasaray'ın Altay'la oynamayı planladığı hazırlık maçına stadın zemini engel oldu         
00:24
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Paulinho son kararını verdi! Sarı-lacivertli formayı giymek istiyor Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Paulinho son kararını verdi! Sarı-lacivertli formayı giymek istiyor         
00:01
Ünlü şarkıcı Zara, göğüs dekoltesini gül emojisiyle sansürledi Ünlü şarkıcı Zara, göğüs dekoltesini gül emojisiyle sansürledi         
23:36
Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı         
23:21
Güney Afrika'daki şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi Güney Afrika'daki şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi         
22:58
Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü         
21:55
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz         
21:27
Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu         
20:09
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu         
20:00
Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memurunda örgüt izi olup olmadığı araştırılıyor Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memurunda örgüt izi olup olmadığı araştırılıyor         
19:13
Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu         
17:46
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz         
14:08
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı         
12:26
Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı         
11:44
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı         
11:21
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 00:32:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üsküdar'da "O AN" Fotoğraf ve Ezilen Araç sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement