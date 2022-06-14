ÜSKÜDAR'DA ÖĞRENCİ YURDUNDA GIDA ZEHİRLENMESİ - Son Dakika
Üye Girişi

ÜSKÜDAR'DA ÖĞRENCİ YURDUNDA GIDA ZEHİRLENMESİ

14.06.2022 16:25
ÜSKÜDAR'DA ÖĞRENCİ YURDUNDA GIDA ZEHİRLENMESİ

Üsküdar'da yurtta yemek yedikten sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan 25 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Üsküdar'da yurtta yemek yedikten sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan  25 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Tedavi edilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı Haydarpaşa Öğrenci Yurdu'nda kalan 25 öğrenci dün akşam yemeğini yedikten bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere kaldırıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iğne ve serum takılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri yemeklerden numune alarak inceleme başlattı.

"BİRÇOK ARKADAŞIM HASTANEYE BAŞVURDU"Yurtta kalan Ata Görkem "Dün akşam birçok arkadaşım hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme söz konusu. Bugün ben de gittim hastaneye. Pek bir şeyim kalmadı ama çok korktuk. Umarım böyle bir şey bir daha olmaz. Arkadaşlar fasulyeden zehirlenmiş. Hastanede yatan yok ama dün gece yaklaşık 50 kişi hastaneye gitti. Ben de gittim iğne yapıp gönderdiler." dedi.

- İstanbul
YORUMLAR
500
Yavuz Bingöl'ü Yıkan Ölüm Haberi! Böyle Duyuruldu Yavuz Bingöl'ü Yıkan Ölüm Haberi! Böyle Duyuruldu İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 11 gözaltı İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 11 gözaltı
Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haydarpaşa, Üsküdar, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'DA ÖĞRENCİ YURDUNDA GIDA ZEHİRLENMESİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:14 Toyota, çip zorlukları nedeniyle üretime 18 Temmuz'a kadar ara verdi
16:05 Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'dan bomba transfer! Yıldız golcüyle anlaşma çok yakın
15:51 NBA yıldızı Harrell arabasında uyuşturucuyla yakalandı! 5 yıl hapis cezası alması gündemde
15:50 2023 seçimleri hakkında konuşan HDP'li Sancar: Kendi adayımızı çıkarmayı da en önemli seçenek olarak tutuyoruz
15:47 Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı hayatını kaybetti! Yarın son yolculuğuna uğurlanacak
15:45 Harry Styles'in konserinde korkutan olay! Bir dinleyici 10 metre yükseklikten yere düştü
15:28 Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girenlerin kimliği tespit edildi! Kadın, dizi oyuncusu çıktı
15:26 İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliğinin düşürülmesine tepkili: Siyasi baskıyla alınan zorlama karar gerçeği değiştirmez, yol arkadaşlığımız sürecek
14:56 Kızının öldüğü saatte tuvalette olduğunu söyleyen kadın, olay anını canlandırdı!
14:49 Sağlık Bakanlığı önünde aksiyon dolu anlar! Bir sağlık çalışanı "Bakan Koca gelmezse kendimi patlatacağım" diyerek kendini ambulansa kilitledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 16:32:49. #1.12#
SON DAKİKA: ÜSKÜDAR'DA ÖĞRENCİ YURDUNDA GIDA ZEHİRLENMESİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement