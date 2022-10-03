ÜSKÜDAR'DA OKUL ÖNLERİNDE DENETİM

ÜSKÜDAR'da, okul önlerinde yapılan denetimlerde durdurulan araçlarda aramalar yapılırken, sürücüler kimlik kontrolünden geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde ekipler, Üsküdar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu önünde denetim yaptı. Denetime asayiş ekipleri ile mobil okul tim ekipleri de destek verdi. Okulların açılmasıyla birlikte eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla denetimlerini sıklaştıran ekipler, okul çevresinden geçen araçlarda arama yaparak, araç sürücülerine Genel Bilgi Taraması(GBT) yaptı. Denetimlerin ay boyunca devam edeceği öğrenildi.

Denetimde durdurulan Savaş Bizam, Burada denetim yapılması bizim için çok iyi. Memurlarımıza her zaman teşekkür ediyoruz. Memurlarımız çok güzel çalışıyor, her yerde uygulamalar var, çok memnunuz şeklinde konuştu.