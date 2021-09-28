Üsküdar'da okul servis minibüsü evin bahçe duvarına çarptı - Son Dakika

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Üsküdar 'da, boş okul servis minibüsünün bir evin bahçe duvarına çarpması sonucu araçta bulunun bir kişi yaralandı.

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