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ÜSKÜDAR'DA OKUL SERVİSLERİ DENETLENDİ - Son Dakika

ÜSKÜDAR'DA OKUL SERVİSLERİ DENETLENDİ

17.09.2021 08:38
ÜSKÜDAR'DA OKUL SERVİSLERİ DENETLENDİ, System.String[]

İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL'da öğrenci servisleri denetlendi.

İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL'da öğrenci servisleri denetlendi. Denetimlerde evrak kontrolünün yanı sıra, koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara uyulup, uyulmadığına bakıldı. Kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okul servislerine yönelik denetim yaptı. Üsküdar Libadiye Caddesi'nde ekipler, durdurdukları servis araçlarında evrak kontrolü yaparak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. Ayrıca ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurdukları servis araçlarındaki öğrencilerin maske takıp takmadıklarını, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını, dezenfektan bulunup bulunmadığını kontrol etti. Ekipler servis görevlilerine öğrencilerin ateşlerinin kontrol edilip edilmediğini de sordu.

Denetimler sırasında servis sürücü Sertan Zurnacı'ya ehliyetinin geçerlilik süresini geçmesinden dolayı 580 lira ceza kesildi. Zurnacı, "Cezayı yedik. Ne olduğunu ben de tam anlamadım. Ehliyetin geçerlilik süresi dolmuş" diye konuştu.

Görüntü dökümü-Polis ekiplerinden görüntü-Okul servis araçlarının durdurulması-Evrak kontrolü- Koronavirüs tedbirlerinin uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi-Emniyet kemeri kontrol edilmesi-Servis görevlisinin elindeki ateş ölçer-Bir sürücüye evrak eksikliğinden ceza kesilmesi-Sürücü ile röp

-Genel ve detay görüntüler


Trafik Denetleme, Koronavirüs, İstanbul, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'DA OKUL SERVİSLERİ DENETLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÜSKÜDAR'DA OKUL SERVİSLERİ DENETLENDİ - Son Dakika
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