Üsküdar'da Okulda Yangın

Üsküdar'da bir okulun kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Üsküdar'da bir okulun kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Nuhkuyusu Caddesi üzerindeki Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kazan dairesinde yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.



Yangında kazan dairesinde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

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