Üsküdar'da Okulda Yangın

Haber-Kamera: Murat KORKKAZ - İstanbul DHAÜsküdar'da bir okulun kazan dairesinde yangın çıktı.

Haber-Kamera: Murat KORKKAZ - İstanbul DHA



Üsküdar'da bir okulun kazan dairesinde yangın çıktı.



Nuhkuyusu Caddesi'nde bulunan Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kazan dairesinde yangın çıktı. Yükselen dumanları görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.



Görüntü Dökümü:



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-Kazan dairesinden yükselen duman



-İtfaiyenin müdahalesi



-Detaylar

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