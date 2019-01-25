Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da Okulda Yangın

Üsküdar'da Okulda Yangın

2 saat önce

Murat KORKKAZ - İstanbul DHA - ÜSKÜDAR'da bir okulun kazan dairesinde yangın çıktı.

Üsküdar'da Okulda Yangın, System.String[]
Murat KORKKAZ - İstanbul DHA - ÜSKÜDAR'da bir okulun kazan dairesinde yangın çıktı.

Nuhkuyusu Caddesi'nde bulunan Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kazan dairesinde yangın çıktı. Yükselen dumanları görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:27 Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, DHA, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta Oyuncu Ayşen Gruda, Son Yolculuğuna Uğurlandı CHP İstanbul'da 25, İYİ Parti 4 İlçede Aday Gösterecek, 10 İlçede İki Parti de Kendi Adayını Yarışa Sokacak

Yaşlı Adam, 20 Saat Süren Arama Sonucu Baygın Halde Bulundu Çayı Geciken İmamoğlu'ndan İlçe Başkanına Güldüren Soru: Ocağa Borcunuz mu Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 16:18:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da Okulda Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]