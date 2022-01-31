Üye Girişi
Üsküdar'da orta refüjü aşıp takla attı, ışıklarda bekleyen taksiye çarptı - Son Dakika

Üsküdar'da orta refüjü aşıp takla attı, ışıklarda bekleyen taksiye çarptı

31.01.2022 10:05
Üsküdar'da orta refüjü aşıp takla attı, ışıklarda bekleyen taksiye çarptı

Üsküdar'da aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüjü aşarak önce takla attı.

Üsküdar'da aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüjü aşarak önce takla attı. Ardından karşı yol üzerinde bulunan ticari taksiye çarptı. Yaşanan kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gece saat 03.30 sıralarında Üsküdar Nuh Kuyusu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 DGS 459 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptıktan sonra takla atarak cadde üzerinde bulunan ticari taksiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan taksi sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Öte yandan meydana gelen kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"KARŞI YOLA TAKLA ATARAK GEÇTİ"

Kaza esnasında olay yerinde bulunan çevre esnaflarından Serhat Aksoy, "Beyaz bir otomobil ışıkların olduğu noktada virajı alamadı. Karşı yola takla atarak geçti. Orada bulunan 2 araca çarpıp yol kenarına savruldu. Biz de hemen polis ve sağlık ekiplerini aradık. Yaralılar da vardı. Kötü bir kaza yaşandı" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya - Halit Arslan - Mehmet Kurt/ İHA)

Üsküdar'da orta refüjü aşıp takla attı, ışıklarda bekleyen taksiye çarptı
Üsküdar'da orta refüjü aşıp takla attı, ışıklarda bekleyen taksiye çarptı
Üsküdar'da orta refüjü aşıp takla attı, ışıklarda bekleyen taksiye çarptı
Üsküdar'da orta refüjü aşıp takla attı, ışıklarda bekleyen taksiye çarptı
Üsküdar'da orta refüjü aşıp takla attı, ışıklarda bekleyen taksiye çarptı
Üsküdar'da orta refüjü aşıp takla attı, ışıklarda bekleyen taksiye çarptı

YORUMLAR
500

Otomobil, Üsküdar, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üsküdar'da orta refüjü aşıp takla attı, ışıklarda bekleyen taksiye çarptı - Son Dakika


Kuzey Kore, Hwasong-12 balistik füze denemesini doğruladı Kuzey Kore, Hwasong-12 balistik füze denemesini doğruladı         
10:12
Son dakika: İhracat ithalatı karşılayamadı! Dış ticaret aralıkta 6,7 milyar dolar açık verdi Son dakika: İhracat ithalatı karşılayamadı! Dış ticaret aralıkta 6,7 milyar dolar açık verdi         
10:09
Bilim insanları, 100 bin yeni virüs keşfetti! Aralarında 9 yeni koronavirüs de yer alıyor Bilim insanları, 100 bin yeni virüs keşfetti! Aralarında 9 yeni koronavirüs de yer alıyor         
09:57
Julien Stephan: Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'i takımımda görmek isterdim Julien Stephan: Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'i takımımda görmek isterdim         
09:51
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı         
09:08
Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir         
07:57
Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler         
21:55
Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum! Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum!         
20:37
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine sert eleştiri: Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine sert eleştiri: Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik         
18:40
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39
Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi! Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi!         
14:44
Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu         
14:41
45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu! 45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu!         
14:20
İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok         
13:48

Son Dakika Haberleri
10:09 Son dakika: İhracat ithalatı karşılayamadı! Dış ticaret aralıkta 6,7 milyar dolar açık verdi
10:09 Karısının şikayetçi olduğu adam, şehir kameralarını parçaladı
09:50 Julien Stephan: Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'i takımımda görmek isterdim
09:56 Bilim insanları, 100 bin yeni virüs keşfetti! Aralarında 9 yeni koronavirüs de yer alıyor
09:55 Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?
09:54 Koronavirüs mü yoksa grip mi daha ölümcül? Mehmet Ceyhan yanıtladı
09:45 60'dan fazla yavru köpek donmak üzereyken kurtarıldı
09:42 Tefecilere "Kanca" operasyonu! Onlarca insanı tehdit edip zorla senet imzalatmışlar
09:40 Teşkilat'ın son bölümümde neler oldu? Mr. X'i kaçırma planı işe yarayacak mı?
09:35 Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nun kar sebebiyle trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6,8 milyon lira ceza kesildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 10:22:52. #1.12#
SON DAKİKA: Üsküdar'da orta refüjü aşıp takla attı, ışıklarda bekleyen taksiye çarptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement