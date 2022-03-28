Otomobil, 10 metreden apartman bahçesine uçtu - Son Dakika
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Otomobil, 10 metreden apartman bahçesine uçtu

28.03.2022 16:31
Otomobil, 10 metreden apartman bahçesine uçtu

Üsküdar'da sürücüsünün çalıştırmak isterken geri geri kaydığı araç, 10 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü.

Üsküdar'da sürücüsünün çalıştırmak isterken geri geri kaydığı araç, 10 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Kazada 2 kişi yaralandı. Apartmanın bahçesine düşen araç, dron ile havadan görüntülendi.

Olay, Üsküdar Selami Ali Mahallesi Güner Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet Aydın hakimiyetinde olan 34 BR 7509 plakalı Nissan Micra model araç, geri geri kayıp, demir bariyerleri kırarak 10 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Araç içerisinde Mehmet Aydın ile kızı Sibel Terzi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı iki kişi hastaneye kaldırıldı. Öte yandan bahçeye düşen araç dron ile havadan görüntülendi.

Araç sürücüsü Mehmet Aydın," Normal kalkışımı yapıyordum. Vitesi d'ye aldım. Araç birden kaydı. Kızım ile beraberdik. Kafamdan darbe aldım. Kafam biraz şişti. Kızım da hafif yaralandı" dedi.

(Elyesa Karatepe - Onur Hamzaoğlu/ İHA)

Otomobil, 10 metreden apartman bahçesine uçtu
Otomobil, 10 metreden apartman bahçesine uçtu
Otomobil, 10 metreden apartman bahçesine uçtu
Otomobil, 10 metreden apartman bahçesine uçtu
Otomobil, 10 metreden apartman bahçesine uçtu
Otomobil, 10 metreden apartman bahçesine uçtu
Otomobil, 10 metreden apartman bahçesine uçtu
Otomobil, 10 metreden apartman bahçesine uçtu
Otomobil, 10 metreden apartman bahçesine uçtu
Otomobil, 10 metreden apartman bahçesine uçtu
Otomobil, 10 metreden apartman bahçesine uçtu
Otomobil, 10 metreden apartman bahçesine uçtu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otomobil, 10 metreden apartman bahçesine uçtu - Son Dakika


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