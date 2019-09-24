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Üsküdar'da otomobil bahçeye yuvarlandı

1 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHAÜsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir evin bahçesine uçtu.

Üsküdar'da otomobil bahçeye yuvarlandı, System.String[]

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA
Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir evin bahçesine uçtu. Kazada otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, bahçedeki köpek öldü.
Kaza, Güzeltepe Mahallesi Mertel Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre Lütfiye Uyan (64) yönetimindeki 34 HK 1625 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun karşı tarafındaki bahçeye yuvarlandı. Takla atan araç, bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışma sonrasında sıkışan sürücü kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

BAHÇEDEKİ KÖPEK ÖLDÜ
Kazada aracın takla atarak bahçeye düşmesi sırasında ağaçlar zarar görürken, bahçede bağlı olan bir köpek öldü. Köpeğin üzeri bir örtü ile kapatılırken, sahibinin işte olduğu öğrenildi. Görgü tanıkları "aracın bir anda demirleri aşıp bahçeye uçtu. Sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı ama bahçedeki köpek öldü." diye konuştu

Görüntü Dökümü
-Bahçeye uçan aracın görüntüsü
-Ölen köpeğin görüntüsü
-Köpeğin üzerinin bez ile örtülmesi
- Polis ekiplerinden görüntü
-Zarar gören ağaçların görüntüsü
-Görgü tanıkları ile röp
-Genel ve detay görüntüler


Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:22 Kaynak: DHA
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