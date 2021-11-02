ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL BARİYERE ÇARPARAK TERS DÖNDÜ - Son Dakika

Murat KORKMAZ İSTANBUL DHA

Üsküdar'da, ortadaki demir bariyere tekerinin çarpmasıyla ters dönen otomobildeki 2 kişiden 1'i yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.50 sıralarında Üsküdar Ferah Mahallesi Ferah Caddesi üzerinde meydana geldi. Karı koca olan 2 kişinin içinde bulunduğu 34 DOC 992 plakalı otomobil, ortadaki demir bariyere tekerinin değmesiyle bir anda ters döndü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yan koltukta oturan eşi ise hafif yaralandı. Bildirilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı kadın tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolda ilerleyen otomobilin ön tekerinin bariyere çarpmasıyla ters döndüğü görülüyor. Kazayı gören çevredekiler yardıma koşuyor.