Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da Otomobil Boşluğa Düştü: 3 Yaralı

Üsküdar'da Otomobil Boşluğa Düştü: 3 Yaralı

21 dakika önce

Üsküdar'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin 2 metrelik boşluğa düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Üsküdar'da Otomobil Boşluğa Düştü: 3 Yaralı, System.String[]
Üsküdar'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin 2 metrelik boşluğa düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Küçük Çamlıca Mahallesi Bodrumi Cami Sokak'ta ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 JJ 5784 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kaldırımı aşarak 2 metrelik boşluğa düştü.

Meydana gelen kazada, sürücü, eşi ve kızı hafif yaralandı.


Kazayı fark eden polis ekipleri, hemen olay yerine koşarak ilk yardımda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin araç içerisinden çıkardığı yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, ailenin yerel seçimler için oy kullanmaya gittikleri öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:24 Kaynak: AA

Polis, Küçük Çamlıca Mahallesi, Üsküdar, Güncel
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