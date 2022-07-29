Üsküdar'da silahla öldürülen genç kadının kuzeninden yürek burkan sözler: Ne olur kapıyı aç Elif ben geldim... - Son Dakika
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Üsküdar'da silahla öldürülen genç kadının kuzeninden yürek burkan sözler: Ne olur kapıyı aç Elif ben geldim...

29.07.2022 14:34

Üsküdar'da eski sevgilisi tarafından 3 kurşun ateş edilerek öldürülen kuaför Elif Güneş'in kuzeni Seher Bulundu, kuaför dükkanı önüne gelerek feryat etti. Hayatını kaybeden genç kadının dükkanın kepenklerini tutarak haykıran Bulundu, "Ne olur kapıyı aç Elif ben geldim" sözlerini kullanması yürek yaktu.

Ümraniye'de kuaförlük yapan Elif Güneş, kendisi gibi kuaförlük yapan erkek arkadaşı Koray G.'den 2 ay önce ayrıldı. Ancak Koray.G., Güneş'in peşini bırakmadı. 'Son kez görüşelim sana anlatacaklarım var' diyen Koray G., Güneş'i, otomobil içinde silahla 3 el ateş edilerek vurdu.

"NE OLUR KAPIYI AÇ ELİF BEN GELDİM"

Saldırgan daha sonra Güneş'i hastaneye bırakarak kayıplara karıştı. 32 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Elif Güneş memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi. Cenaze sonrası Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen kuzeni Seher Bulundu, Elif'in Ümraniye'deki kuaför dükkanına gitti.

Son dakika haberi: ÖLDÜRÜLEN ELİF GÜNEŞ'İN İŞ YERİ ÖNÜNDE GÖZYAŞI VE İSYAN

Kapalı kuaförün kepenklerini tutarak, "Ne olur kapıyı aç Elif ben geldim" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Sinir krizi geçiren kadın baygınlık geçirdi. Çevredekiler yerde baygın yatan kadına yardıma koştu. Olay yerine ambulans çağrılırken, çevredekilerin müdahalesi ile kendine geldi.

Son dakika haberi: ÖLDÜRÜLEN ELİF GÜNEŞ'İN İŞ YERİ ÖNÜNDE GÖZYAŞI VE İSYAN

"EN AĞIR CEZA NEYSE ONU İSTİYORUZ"

Seher Bulundu, "Elif'in dükkanına geldim ve o yok hiçbir zaman da olmayacak. İnsan hakkı bu kadar ucuz olmamalı. Artık bu kadın şiddetlerine biri dur desin. Burada yetimdi, tek başınaydı. Cani yakalandı. Ama yakalansa neye yarar, Elif gittikten sonra bir daha asla dönmeyecek. ve o hala yaşıyor. Gittik onu kendi elimizle toprağa verdik. En ağır ceza neyse onu istiyoruz. İnsan sevdiğine hiçbir şekilde kıyamaz. Hiç kimse ölümü hak etmiyor. Senin karın değil de, namusun değildi. Senden ayrıldı diye onu canice katletmen gerekmiyordu. En ağır ceza neyse biz onu istiyoruz. Her ay bir kadın cinayetiyle karşı karşıya geliyoruz. Artık yeter. Bir dur desin ya. Kızın ne günahı vardı? Ne suçu vardı? Yetim de çalışıyordu. Kendi ayaklarının üstünde duruyordu" şeklinde konuştu.

Son dakika haberi: ÖLDÜRÜLEN ELİF GÜNEŞ'İN İŞ YERİ ÖNÜNDE GÖZYAŞI VE İSYAN
3 kurşunla öldürülen Elif Güneş

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri katil zanlısı Koray G.'yi Kadıköy'de yakaladı. Gözaltına alınan Koray G. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Elif Güneş'i silahla vurarak öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi Elif Güneş'i silahla vurarak öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi ELİF GÜNEŞ'İN KATİL ZANLISININ OLAYDAN SONRAKİ GÖRÜNTÜLERİ ELİF GÜNEŞ'İN KATİL ZANLISININ OLAYDAN SONRAKİ GÖRÜNTÜLERİ
Kaynak: DHA

Elif Güneş, Kuaför, Güneş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da silahla öldürülen genç kadının kuzeninden yürek burkan sözler: Ne olur kapıyı aç Elif ben geldim... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'da silahla öldürülen genç kadının kuzeninden yürek burkan sözler: Ne olur kapıyı aç Elif ben geldim... - Son Dakika
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