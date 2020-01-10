(ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL İŞYERİNİN DUVARINA ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika

Kaza sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaza haberini alarak olay yerine gelen sürücünün babası, gözyaşı döktü. Yaşlı adamı çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Görgü tanıkları, "araç yukardan hızlı bir şekilde geldi. Freni patladı herhalde. Duvara çarptıktan sonra durabildi. Yaralıyı itfaiye kurtardı" diye konuştu.

Üsküdar 'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, işyerinin duvarına çarptı. Otomobilin sürücüsü kadın ile çocuğu yaralandı. Otomobilde sıkışan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Başakşehir'de özel bir okulun alt katındaki dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.