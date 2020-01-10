(ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL İŞYERİNİN DUVARINA ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel (ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL İŞYERİNİN DUVARINA ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika

(ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL İŞYERİNİN DUVARINA ÇARPTI: 2 YARALI

7 saat önce

İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHAÜsküdar'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, işyerinin duvarına çarptı.

(ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL İŞYERİNİN DUVARINA ÇARPTI: 2 YARALI, System.String[]

İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA

Üsküdar'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, işyerinin duvarına çarptı. Otomobilin sürücüsü kadın ile çocuğu yaralandı. Otomobilde sıkışan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Libadiye Caddesi Şeker Maslak Sokak'ta meydana geldi. 34 BB 8025 plakalı otomobil sürücüsü Ebruhan Sağlam bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yokuş aşağı büyük bir hızla bariyerleri aşarak bir binanın girişindeki işyerine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı. Kazada otomobilde arka koltukta bulunan 6 yaşındaki çocuğu da hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün durumun ağır olduğu öğrenildi.

BABASI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kaza haberini alarak olay yerine gelen sürücünün babası, gözyaşı döktü. Yaşlı adamı çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Görgü tanıkları, "araç yukardan hızlı bir şekilde geldi. Freni patladı herhalde. Duvara çarptıktan sonra durabildi. Yaralıyı itfaiye kurtardı" diye konuştu.

Kaza sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu kamerasından

-Kazandan görüntüleri

- İtfaiye ekiplerinin sıkışan kadını kurtarması

-Yaşanan hareketlilik

AKTÜEL

-Kazadan görüntüler

-Sürücünün babasının ağlaması

-Vatandaşların sakinleştirmeye çalışması

-Görgü tanıkları ile röp.

-İşyerinde maddi hasar

-İtfaiye ve polis görüntü

-Genel ve detay görüntüler


İtfaiye, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:10 Kaynak: DHA
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