Üsküdar'da Otomobil Markete Girdi

Üsküdar'da otomobil markete girdi.

Üsküdar'da otomobil markete girdi.



Alınan bilgiye göre, Ekrem N'nin kullandığı 34 AID 848 plakalı otomobil, Bulgurlu Caddesi ile Söğütlüçayır Caddesi'nin kesiştiği noktadaki markete girdi.



Sürücü kazayı yara almadan atlattı.



İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen polis ekipleri tutanak tuttu, market sahiplerine haber verdi.



Kaza yapan araç çekici yardımıyla çıkarıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması: Gelin Bana Bildirin

Genç Kadın, Hamilelik Testi İçin Gittiği Hastaneden Dönerken 2 Aracın Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Asker Yaralı

Bursa'da Genç Çifti Öldüresiye Döven Saldırganlar Tutuklandı