Üsküdar'da Otomobil Markete Girdi
1 saat önce
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAÜSKÜDAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir markete daldı.
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA
ÜSKÜDAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir markete daldı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:28 Kaynak: DHA
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Üsküdar'da Otomobil Markete Girdi
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