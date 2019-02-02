Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da Otomobil Markete Girdi

Üsküdar'da Otomobil Markete Girdi

1 saat önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAÜSKÜDAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir markete daldı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

ÜSKÜDAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir markete daldı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:28 Kaynak: DHA

DHA, Güncel
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