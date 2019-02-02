Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da Otomobil Markete Girdi

Üsküdar'da Otomobil Markete Girdi

1 saat önce

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - ÜSKÜDAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil markete daldı.

Üsküdar'da Otomobil Markete Girdi, System.String[]
Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - ÜSKÜDAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil markete daldı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Bulgurlu Mahallesi Bulgurlu Caddesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Ümraniye istikametine ilerleyen sürücü Ekrem N. yönetimdeki 34 AID 848 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çarptı sonra da bir market zincirinin şubesine girdi. Kaza sonucu markette maddi hasar meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Ekrem N., kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, iyi olduğunu söyleyerek sağlık ekiplerinin kendisine müdahale etmesini istemedi.

SÜRÜCÜ 1.21 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri sırasında sürücü Ekrem N.'ye trafik polisleri tarafından alkol testi yapıldı. Alkolmetreye üfleyen sürücü Ekrem N., 1.21 promil alkollü çıktı. Sürücünün ehliyetine el konulurken, kazayla ilgili ifadesinin alınması için Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi'ne götürüldü.

Markete dalan otomobil, polisin olay yeri incelemesinin ardından, ekipler tarafından çekici yardımıyla yaklaşık iki saatte kaldırılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:58 Kaynak: DHA

Polis, DHA, 3. Sayfa
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