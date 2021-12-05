İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN ÇARPIP KAÇTIĞI YARALI KÖPEĞİN BAŞINDAN AYRILMADI

ÜSKÜDAR, Ferah Mahallesi'nde duyarsız sürücü sokak köpeğine çarpıp kaçtı.

ÜSKÜDAR, Ferah Mahallesi'nde duyarsız sürücü sokak köpeğine çarpıp kaçtı. Bir kişi ise, bacağı kırılan köpeğe yardım gelene kadar başından ayrılmadı. Olay 19.30 sıralarında Üsküdar Ferah Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre duyarsız sürücü cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bacağı kırılan köpek acı içinde kıvranırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Köpeğin yardımına çevredekiler koştu. Bir kişi köpek için belediye ekipleri gelene kadar başından ayrılmadı. Köpeğe yardım için gelen ekiplere de "Tedavi süreciyle alakalı bilgi almak istiyoruz. Gerekirse sahipleneceğiz" dedi. Vatandaşın köpeğin başından ayrılmayarak sürekli başını okşaması başka bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar, Köpek, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN ÇARPIP KAÇTIĞI YARALI KÖPEĞİN BAŞINDAN AYRILMADI - Son Dakika

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