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ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 YARALI - Son Dakika

ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 YARALI

09.12.2021 06:01
ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 YARALI

ÜSKÜDAR'da aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobilin sürücüsü virajı alamayarak takla attı.

ÜSKÜDAR'da aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobilin sürücüsü virajı alamayarak takla attı. Otomobil içerisindeki üç kişi yaralandı. Bir yaralı, sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılırken cep telefonundan yakınını görüntülü arayarak konuşmaya çalıştı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Üsküdar, Zeynep Kamil Mahallesi, Nuh Kuyusu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı süratli olduğu iddia edilen 34 BVE 845 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, karşı şeride geçerek kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Otomobil içerisinde bulunan biri yabancı uyruklu üç kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ SIRASINDA ARKADAŞINI GÖRÜNTÜLÜ ARADI

Yabancı uyruklu yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında bir yakınını görüntülü arayarak konuşmaya çalıştı. Sağlık çalışanlarının tüm uyarılarına rağmen telefonu kapatmayarak konuşmaya devam eden kazazede, sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Sedyeye alınan yaralı ambulansa binene kadar telefondaki arkadaşıyla görüntülü konuşmaya devam etti. Kaza sebebiyle otomobilden sızan yakıt ve yağ, yol bakım ekipleri tarafından kumlanarak temizlendi. Polis ekipleri otomobili kimin sürdüğünü tespit etmek için çalışma başlattı.

- İstanbul

Otomobil, Üsküdar, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 YARALI - Son Dakika


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