Üsküdar'da otomobillerden hayalet ekran çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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Üsküdar'da otomobillerden hayalet ekran çalan hırsızlar yakalandı

19.10.2022 16:33

- Üsküdar'da otomobillerden hayalet ekran çalan hırsızlar yakalandı Şüphelilerden birinin 32 diğerinin 20 suç kaydı olduğu belirlendi Üsküdar'da otomobillerden hayalet ekran hırsızlığı yapan bir kadın ile bir erkek şüpheli, polis tarafından yakalandı.

- Üsküdar'da otomobillerden hayalet ekran çalan hırsızlar yakalandı

Şüphelilerden birinin 32 diğerinin 20 suç kaydı olduğu belirlendi

İSTANBUL - Üsküdar'da otomobillerden hayalet ekran hırsızlığı yapan bir kadın ile bir erkek şüpheli, polis tarafından yakalandı. 32 suç kaydı bulunan erkek şahıs ile 20 suç kaydı bulunan kadın şahıs adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da 9 Ekim tarihinde Gökhan G. isimli vatandaşın park halinde olan otomobilinden hayalet ekranın çalınması, ardından 12 Ekim tarihinde Yavuz Ö. isimli vatandaşın park halindeki otomobilinden hayalet ekranının çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık suçlarının faili oldukları tespit edilen Damlanur D. ile Alihan K. Üsküdar'da yakalanarak gözaltına alındı. Alihan K.'nın 32 suç kaydı, Damlanur D.'nın ise 20 suç kaydı olduğu belirlendi. Yakalanan şahıslar Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara teslim edildi.

Öte yandan şahıslardan birinin park halindeki otomobilden hayalet ekran çaldığı ve kendisini fark eden güvenlik görevlisini görünce kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Üsküdar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da otomobillerden hayalet ekran çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

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