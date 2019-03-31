Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da Oy Kullanmaya Giden Aile Ölümden Döndü

Üsküdar'da Oy Kullanmaya Giden Aile Ölümden Döndü

9 dakika önce

Üsküdar'da oy kullanmak için okula giden ailenin bulunduğu otomobil apartman boşluğuna düştü.

Üsküdar'da Oy Kullanmaya Giden Aile Ölümden Döndü, System.String[]


Üsküdar'da oy kullanmak için okula giden ailenin bulunduğu otomobil apartman boşluğuna düştü. Araçta bulunan 3 kişinin yardımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı Saffet Çebi Ortaokulu'nda görev alan korumalar ve polis ekipleri koştu. 

Kaza saat 08.30 sıralarında Küçük Çamlıca Mahallesi Bodrum İçi Sokak'ta meydana geldi. İrfan Korkmaz, eşi ve kızı ile birlikte oy kullanacağı okula doğru yola çıktı. Saffet Çebi Ortaokulu'nun yanında kontrolden çıkan otomobil apartman boşluğuna düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da oy kullanacağı okulda görevli korumalar ve polis ekipleri kazaya görerek hemen yardıma koştu. Kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtakiler korumalar ve görevlilerin yardıma ile araçta çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevkedilirken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza yapan araç çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarılarak yol tekrar trafiğe açıldı. Polisin  kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Düşen aracın görüntüsü

-Araç içindeki yaralıların görüntüsü

-Yaralılar kurtarma çalışmaları

-Cumhurbaşkanı koruma ve polislerden görüntü

-Yaralıların araçtan kurtarılması

-Ambulnas  binmeleri

-Vatandaşlar ile röp

-Aracın kurtarılması

-Genel ve detay görüntüler - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:34 Kaynak: DHA

Üsküdar, Güncel
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