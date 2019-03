Üsküdar'da Özbek Şahıs Denize Atlayarak İntihar Girişiminde Bulundu

Üsküdar'da Özbek asıllı bir şahıs Kız Kulesi açıklarında denize atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Üsküdar'da Özbek asıllı bir şahıs Kız Kulesi açıklarında denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. Eşiyle sorunları olduğu iddiasıyla intihara kalkışan şahıs, bir vatandaş ve kıyı emniyet ekiplerince kurtarıldı. 45 yaşlarındaki şahıs hastaneye kaldırıldı.



Üsküdar'da Kız Kulesi açıklarında bir şahıs denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. İddialara göre şahıs eşiyle problemler yaşadığı gerekçesiyle intihara kalkıştı. Özbek asıllı olduğu öğrenilen 45 yaşlarındaki şahsın denize atladığını gören vatandaşlar duruma müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine kıyı emniyeti ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Adının Volkan Eren olduğu öğrenilen bir vatandaşın denize girip yardım etmeye çalışmasının ardından kıyı emniyet ekipleri de olaya müdahale etti. Özbek şahıs denizden çıkmak istemeyerek, kendisini kurtarmaya çalışan kişilere uzun süre direndi. Uzun uğraşlar sonucu denizden çıkarılan şahıs bota bindirilerek kıyı emniyet müdürlüğüne götürüldü. Daha sonra şahıs ambulansa bindirilerek hastaneye sevk edildi.



Olaya tanıklık eden bir belediye çalışanı; "Biz yolda geliyorduk kalabalığı gördük. Bizim ekipten arkadaş can simidini aldı, can simidiyle beraber atladı. Can simidini geçirdi, sonra tekne ile getirdiler" dedi. - İSTANBUL

