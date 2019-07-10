ÜSKÜDAR'DA ÖZEL HALK OTOBÜSÜ MİNİBÜSE ÇARPTI: 4 YARALI (1)
1 saat önce
Üsküdar'da bir özel halk otobüsü önünde seyreden minibüse çarptı.
Üsküdar Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:22 Kaynak: DHA
'da bir özel halk otobüsü önünde seyreden minibüse çarptı. Otobüs minibüsü duvara sıkıştırırken kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza Rasathane Caddesi üzerinde saat 09.45'te meydana geldi. İddialara göre dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü önünde seyreden minibüse çarptı. Sürüklenen otobüs minibüsü duvara sıkıştırırken kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, cadde trafiğe kapatıldı.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Kaza yapan araçlar
-Polisler
-Ambulans
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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